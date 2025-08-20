Что делать, если ребенок не хочет ходить в сад, — отвечает психолог

Нежелание ребенка ходить в сад может быть связано с его отношениями с воспитателями и сверстниками, невыстроенным режимом дня или нежеланием отпускать маму. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Если ребенок отказывается идти в детский сад и тем более устраивает истерики родителям, значит, есть какая-то причина, важно ее поискать. Первое – смотрим, как вообще ребенок умеет сам себя обслуживать: одеваться, раздеваться, ходить в туалет самостоятельно, кормить себя из ложечки, вилочки, пить. Далее мы смотрим, как у ребенка обстоит дело с общением с детьми и взрослыми, может ли ребенок выстраивать взаимоотношения со сверстниками. Когда родители ходят на детскую площадку, они видят, как ребенок взаимодействует с другими детьми – хочет он играть отдельно или с детишками, как относится ко взрослым людям. Далее мы смотрим на режим — легко ли ребенку просыпаться в детский садик. Возможно, что он еще не отработан. Может быть, когда в садике кормят, ребенок еще не хочет кушать. И тогда перестраиваем режим дома, начинаем жить по такому же графику, чтобы вовремя ребенок хотел есть, пить и гулять, чтобы это для ребенка не было каждый раз каким-то испытанием. Если дома отработан тот же самый режим дня, то ребенок в садике из-за этой причины не будет чувствовать себя дискомфортно», — сказала она.

Наумова отметила, что ребенку нередко тяжело «отпускать» маму, поэтому важно сообщать, во сколько его заберут из детского садика.

«Важно эмоциональное состояние ребенка, как он чувствует себя в садике, какие у него отношения с родителями, готов ли он отпускать маму. Часто бывает так, что дома остается мама еще с другими детками, с младшими, и тогда ребенку сложно маму оставлять без присмотра. Ему хочется, чтобы мама была полностью его, и тут может быть из ревности. Иногда ребенку кажется, что мама не вернется, он не понимает, в какое время его заберут из садика. Ребенку необходимо сообщать, в какое время и кто его заберет. Дети не очень ориентируются во времени, поэтому говорим, какой режимный этап это будет – во время прогулки, после сна, после обеда, ужина. Также у ребенка могут быть сложные отношения с воспитателями — если он строг к ребенку, это сложно. Тогда нужно в этом направлении поработать. Может быть, у него не выстраиваются отношения со сверстниками, поссорился. Это когда ребенок ходил в детский садик, а потом перестало нравиться. Важно провести беседу с воспитателем, узнать, что происходит. Возможно, воспитатель мог бы уделить внимание ребенку и помочь наладить взаимоотношения», — добавила она.

По словам психолога, если ребенок плохо спит дома или часто болеет, то у него может быть дезадаптация, помочь с которой сможет специалист.

«Если мы замечаем, что ребенок и дома тоже плохо спит, тревожный сон появляется, ухудшается самочувствие, ребенок часто начинает заболевать, пропадает аппетит, истерики дома – это признаки того, что у ребенка детсадовская дезадаптация, то есть он не может привыкнуть к детскому саду, ему там некомфортно и плохо. Если родители попробовали устранить причины и ничего не вышло, то самое время обратиться за помощью к детскому психологу для того, чтобы помочь родителям как можно быстрее посещать работу, а ребенку – детский сад», — заключила эксперт.

Ранее психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года.