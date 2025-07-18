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Укус паука перерос для женщины в опасную для жизни инфекцию 48 часов спустя

Daily Star: американка едва не лишилась ноги после укуса паука
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devaprasaddiaries/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тейлор Девапрасад из Пенсильвании рассказала, что была укушена пауком, который заполз в ее спальню через открытое окно. То, что сначала показалось обычным укусом насекомого, быстро переросло в угрожающую жизни инфекцию, потребовавшую госпитализации и длительного лечения, пишет Daily Star.

Укус, пришедшийся в заднюю часть колена, сначала не вызвал у женщины особого беспокойства. Однако уже через два дня ее нога настолько опухла, что она не могла ходить. Краснота, сильная боль и пульсация быстро переросли в более серьезные симптомы.

«Сначала это выглядело как обычный укус насекомого, но через 48 часов я даже не могла ходить», — рассказала Тейлор.

Несмотря на несколько визитов в отделение неотложной помощи, состояние женщины продолжало ухудшаться. В конечном итоге американку госпитализировали с диагнозом инфекции, распространившейся в кровеносную систему — сепсиса. Врачи сообщили, что без срочного лечения инфекция могла бы привести к самым печальным последствиям.

В больнице Девапрасад находилась в состоянии бреда, а ее лечение включало четырехдневный курс внутривенных антибиотиков — семь различных препаратов, прежде чем один из них начал давать положительный эффект. Медики даже рассматривали возможность ампутации части ноги, если бы инфекция не поддалась лечению.

По словам женщины, ранее она с сочувствием относилась к паукам, помня об их важной роли в экосистеме, но теперь боится их. Сейчас Тейлор продолжает восстанавливаться. На коже остался синяк и необратимое изменение пигментации, а прикосновение к месту укуса до сих пор вызывает боль.

«Врачи сказали, что кожа может никогда больше не выглядеть или ощущаться как раньше», — призналась она.

Ранее туристка едва не потеряла ухо из-за паука.

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