Краснодарец лишился 14 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ»

В Краснодаре мужчина перевел мошенникам 14 млн рублей
Житель Краснодара поверил в угрозы «силовиков», продал машину, обналичил сбережения и перевел неизвестным 14 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Неизвестные связались с ним в одном из мессенджеров и заявили, что краснодарец подозревается в спонсировании экстремистских организаций.

Затем с потерпевшим вышел на связь «сотрудник ФСБ», который вынудил его перевести накопления на якобы безопасный счет. Запуганный аферистами мужчина, снял в банке все накопления, продал автомобиль, одолжил деньги у знакомых и перевел на указанные злоумышленниками, ему удалось собрать 14 млн рублей.

Деньги заявитель передал трем курьерам после названного кодового слова, а оставшуюся часть вносил небольшими суммами посредством банкоматов в разных частях города.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жильё и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллиона рублей.

Ранее серийные аферисты обманули бизнесвумен из Казани на 57 млн рублей и угрожали ее дочери.

