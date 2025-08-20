На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли единственный эффективный способ поднять самооценку

Психотерапевт Никитина: самооценку поднять можно только реальными делами
true
true
true
close
Iryna Kuznetsova/Shutterstock/FOTODOM

Поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности, заявила Pravda.Ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Отметим, что проблемы с самооценкой – это на сегодняшний день один из самых актуальных запросов, с которым россияне обращаются к психологам. Как уточняет газета «Известия», чаще всего сомневаются в своих силах и таланте именно те, кто заслуживает самых высоких похвал. Причем люди с заниженной и в целом неадекватной самооценкой зачастую не могут завести сколько-нибудь долговременных отношений: ни любовных, ни дружеских, ни рабочих.

Популярные среди многих жителей техники аутотренинга ничего изменить в этом плане не смогут, считает Никитина.

«Это не работает, потому что мы убеждаем себя, мало что это дает на самом деле. Если вас не хвалили в детстве и человек так привык жить, то самооценку такими простыми техниками не поднять», — убеждена психотерапевт.

По ее словам, растет самооценка, если человек занимается чем-то, в чем чувствует себя уникальным, успешным, причем это может быть как работа, так и хобби – например, можно рисовать, собирать бусы, тренироваться и так далее. Каждый раз при подобном времяпрепровождении человек будет думать о том, что он молодец, а его самооценка будет незаметно повышаться, пояснила Никитина.

Также она порекомендовала регулярно хвалить себя даже за небольшие достижения и победы. Например, это может быть просто вкусно приготовленный завтрак – даже такие небольшие знаки внимания к собственным успехам влияют на самооценку, заключила специалист.

Ранее эксперт объяснила, почему люди становятся зависимыми от астрологов и тарологов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами