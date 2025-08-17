Москвичам пообещали жару до +30°C в конце лета

Синоптик Тишковец: потепление до +30°C возможно в Москве в конце августа

Потепление до +25-30°C возможно в Москве в конце августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа (в Москве - ред.) есть вероятность потепления до +25-30°C»‎, — сказал специалист.

В воскресенье, 17 августа в столице температура воздуха составляет до +22°, облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

Метеорологи сервиса Яндекс Погода отмечали, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Высока вероятность теплой погоды в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми.

