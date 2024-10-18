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Россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении

Эксперт Чашина: качественная теплоизоляция снижает расходы на отопление до 30%

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Depositphotos

Качественная теплоизоляция дома позволит снизить затраты на отопление на 10-30%, заявила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина. Ее слова приводит «Лента.ру».

Через трещины и щели в стенах, крыше, оконных проемах теряется значительное количество энергии, пояснила Чашина. В связи с этим она посоветовала остеклить балкон, поставить окна с двойным стеклопакетом или теплоотражающим покрытием, заменить входную дверь на модель с терморазрывом.

Кроме того, эксперт рекомендовала тщательнее подбирать отопительное оборудование, исходя из площади помещения. Также она предложила установить систему автоматического управления термоголовок на радиаторы, чтобы точно регулировать температуру в каждом помещении.

До этого ФАС озвучила коридоры для тарифов на электроэнергию для россиян на 2025 год.

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