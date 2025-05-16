В Госдуме призвали обновить правила включения отопления

В России нужно обновить правила включения отопления при внезапном похолодании. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия», — сказал депутат.

Кроме того, считает он, следует синхронизировать с погодной обстановкой профилактическое отключение горячей воды.

Гаврилов отметил, что текущий май удивил россиян и после короткого потепления, на фоне которого и было отключено отопление, в центральной части России вновь ударили заморозки.

В пример он привел Москву, где в первых числах мая отключили отопление на фоне теплой погоды, однако спустя пару дней сильно похолодало — в отдельных районах столицы фиксировались ночные заморозки.

Глава думского комитета напомнил, что закон допускает повторное включение отопления в случае похолодания, но фактически такие меры принимаются редко. В связи с этим и требуется корректировка «всей логики регулирования» в этой сфере, заключил он.

14 мая зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что основная проблема централизованного отопления заключается в том, что после отключения системы ее сложно снова запустить, так как это грозит авариями на сетях.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли перекрывать батареи после отключения отопления.