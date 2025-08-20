На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серийные аферисты обманули бизнесвумен из Казани на 57 млн рублей и угрожали ее дочери

«Челны ТВ»: в Казани аферисты обманули бизнесвумен на 57 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Казани серийные мошенники обманули предпринимательницу на крупную сумму денег и угрожали ее дочери. Об этом сообщают «Челны ТВ».

Все началось в 2024 году, когда бизнесвумен решила продать компанию по грузоперевозкам из-за долга в 5,3 млн рублей. Покупатель из другой республики предложил купить ее бизнес за сумму в размере долга — 5,3 млн рублей, и предпринимательница согласилась.

Долг был погашен, однако мужчина не переоформил документы и отправил технику на карьеры. Затем он убедил женщину оформить дополнительную спецтехнику и автомобили на 57 миллионов рублей под предлогом выполнения контрактов, угрожая при этом возвратом долга.

После сделки выяснилось, что поставки не оплачены, а GPS-метки на машинах удалены. Когда пострадавшая потребовала возврата имущества, мошенники начали угрожать ее 13-летней дочери и разместили контакты предпринимательницы на сайте с проститутками. Семья была вынуждена покинуть Казань.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что от действий преступной группы пострадали еще пять компаний с общим ущербом свыше 220 млн рублей. По всей стране подано 15 заявлений.

Ранее воронежец поверил в письмо из ФНС и отдал мошенникам 11 млн рублей.

