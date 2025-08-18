На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воронежец поверил в письмо из ФНС и отдал мошенникам 11 млн рублей

Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Житель Воронежской области стал жертвой мошенников, отправив им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка аферисты заявили, что россиянину якобы пришло письмо из ФНС, и, чтобы его получить, необходимо продиктовать паспортные данные.

«Поскольку ранее потерпевший уже обращался в данную организацию, это не вызвало никаких подозрений», – сообщается в публикации.

Позже лжесотрудники Следственного комитета и Центробанка рассказали о взломе учетной записи мужчины на портале «Госуслуг». Неизвестные якобы получили данные, с помощью которых могут взять на него кредит.

Чтобы не допустить такой ситуации, пострадавший снял часть накоплений и забронировал номер в отеле, где он продолжал общаться с мошенниками. После этого он сменил еще несколько гостиниц в разных городах. Мужчина обналичивал и переводил свои средства на указанные аферистами счета.

«В общей сложности, потерпевший перевел киберпреступникам 11 миллионов 142 тысячи рублей», – рассказали в полиции.

Поняв, что его обманули, воронежец обратился в МВД. На данный момент причастных к преступлению ищут.

Ранее в Москве пара пенсионеров лишилась 18 млн рублей и квартиры, поверив мошенникам.

