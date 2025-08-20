На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил сотрудника ПВЗ в Екатеринбурге из-за 2 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина избил сотрудника ПВЗ из-за 2 тысяч рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге мужчина налетел на сотрудника ПВЗ и избил его из-за денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Мужчина ворвался в помещение, начал оскорблять сотрудника и напал на него с кулаками, высказывая угрозы. В конце агрессор толкнул работника так, что тот упал, и скрылся.

По словам жены пострадавшего, все началось со спора с ее бывшей работодательницей из-за того, что та не выплатила ей остаток зарплаты в размере 2,3 тысячи рублей. Позже к конфликту подключился возлюбленный экс-начальницы, который сначала предлагал супругам встретиться и поговорить о сложившейся ситуации, а затем совершил нападение на мужа бывшей сотрудницы своей возлюбленной на его рабочем месте.

Нападение произошло при клиентке и было зафиксировано камерами наблюдения. По факту произошедшего подано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил девушку за отказ знакомиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами