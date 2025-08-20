Мужчина избил сотрудника ПВЗ в Екатеринбурге из-за 2 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина налетел на сотрудника ПВЗ и избил его из-за денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Мужчина ворвался в помещение, начал оскорблять сотрудника и напал на него с кулаками, высказывая угрозы. В конце агрессор толкнул работника так, что тот упал, и скрылся.

По словам жены пострадавшего, все началось со спора с ее бывшей работодательницей из-за того, что та не выплатила ей остаток зарплаты в размере 2,3 тысячи рублей. Позже к конфликту подключился возлюбленный экс-начальницы, который сначала предлагал супругам встретиться и поговорить о сложившейся ситуации, а затем совершил нападение на мужа бывшей сотрудницы своей возлюбленной на его рабочем месте.

Нападение произошло при клиентке и было зафиксировано камерами наблюдения. По факту произошедшего подано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

