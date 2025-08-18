В Екатеринбурге мужчина избил девушку за отказ знакомиться

Е1: в Екатеринбурге избил не желавшую знакомиться с ним девушку

Девушка пострадала во время конфликта с молодыми людьми в Екатеринбурге. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел ночью, недалеко от местной заправки. Девушка с подругой возвращалась с чемпионата России по боксу, но в какой-то момент они остановились.

К ним, по данным портала, подошли молодые люди. Во время беседы они заявили, что девушки якобы не там ищут «достойных мужчин» и отметили, что тоже занимаются спортом.

«Один из молодых людей начал приставать к девушке, и на ее просьбу убрать руки отреагировал агрессивно и ударил ее в область нижней челюсти», – сообщается в публикации.

В результате юноши ушли, но подруги смогли сфотографировать одного из них и его машину.

На данный момент молодой человек вместе с другом задержан. Выяснилось, что один из них 2002, другой – 2005 года рождения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

