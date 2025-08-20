В Москве нашли и наказали подростков, прокатившихся впятером на одном самокате

В Москве выписали штраф в 100 тысяч рублей за пятерых подростков на самокате

В Москве установили личность пользователя, арендовавшего электросамокат, на котором одновременно катались пять подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта.

По его информации, инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. В Дептрансе заявили, что подростки арендовали электросамокаты с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя было арендовано это средство передвижения, оператор проката оштрафовал на 100 тысяч рублей и заблокировал в сервисе.

Также в департаменте обратили внимание, что один электросамокат предназначен для одного человека, поскольку при перевесе управлять им значительно сложнее, а при падении нескольких человек травмы могут быть серьезнее. Кроме того, там напомнили, что аренда электросамокатов доступна только совершеннолетним пользователям.

18 августа сообщалось, что в Подмосковье подросток влетел на электросамокате в столб и получил разрыв печени. В больницу пострадавший поступил в тяжелом состоянии. В итоге врачи спасли подростка.

Ранее полиция поймала подростков, катавшихся по «Крокусу» на самокате.