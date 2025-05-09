«Закончится условкой или уголовкой!» Полиция поймала подростков, катавшихся по сгоревшему «Крокусу»

СК возбудил дело о хулиганстве против катавшихся по «Крокусу» подростков

Подростки проникли на территорию разрушенного из-за теракта «Крокус Сити Холла» с огнетушителем и катались на самокате, снимая видео для TikTok. Ролик распространился в сети и возмутил общественников и депутатов. Полицейские установили личности подростков и доставили их к следователям. Против них возбудили уголовное дело. Что известно о выходке школьников — в материале «Газеты.Ru».

Кадры с подростками в «Крокусе» разлетелись по сети накануне. Один из школьников прокатился по сгоревшему залу на самокате с огнетушителем и привел его в действие. Второй все снимал на камеру.

«Так просто [попали сюда], чую, что это все закончится условкой или уголовкой. Мы действительно в «Крокусе». Реально «Крокус». Это статья!» — отметил один из подростков на видео.

Судя по опубликованному ими в соцсетях ролику, молодые люди забрались на верхние этажи «Крокус Сити Холла» — в кадр попали обгоревшие балки и черный от сажи пол. Школьники смеялись, катались и распыляли порошок из огнетушителя .

«Где охрана и кто пустил подростков внутрь?» — не оценили развлечение подростков комментаторы.

Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что обратился в полицию с требованием о привлечении снимавших ролик к ответственности за хулиганство, вандализм и надругательство над местом трагедии.

«То, что мы увидели на видео из «Крокус Сити Холла», иначе как запредельным цинизмом и глумлением над памятью сотен невинных жертв не назовешь», — заявил он 360.ru.

Зайцев добавил, что взрослым следует больше заниматься воспитанием детей, чтобы в будущем подобное не происходило.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил шутившим и катавшимся на самокатах в «Крокусе» подросткам встретиться с семьями жертв теракта .

«Устроить им встречу с родственниками жертв теракта в «Крокусе» и пострадавшими, чтобы они увидели людей, кому они сейчас ради своего глупого смеха причинили боль, люди снова пережили трагедию утраты близких. Хочется понять, где они учатся, и кто родители? Это ж надо понимать, что ребенок твой растет имбецилом. На встречу с родственниками погибших надо взять их родителей, чтобы и им стало стыдно за их жуткий поступок», — объяснил парламентарий.

Вскоре выходкой заинтересовались правоохранители.

Реакция властей

Днем 8 мая полицейские в Красногорске организовали проверку видео.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также видеооператора. По результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям и принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в МВД Московской области.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об установлении личности обоих молодых людей.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку. В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — написала она.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В медиапространстве опубликовано видео, на котором запечатлено как двое подростков совершают противоправные действия в сгоревшем здании концертного зала «Крокус Сити Холл» <…> По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе подмосковного управления ведомства Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.