Врач рассказала, о чем говорят частые запоры и как питаться, чтобы их избежать

Отсутствие регулярного стула может возникать как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает от различных заболеваний. В том случае, если такое состояние длится более 2-3 дней, можно говорить о запоре, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Гудожникова, эндокринолог, диетолог ГУТА КЛИНИК, к.м.н.

«Характерным признаком запора является изменение консистенции стула. Для этого используется Бристольская шкала форм стула, которая делит кал на несколько типов. Запору соответствуют 1-й и 2-й типы: это «отдельные твердые комочки кала в виде «орешков» и «кал нормальной формы, но с твердыми комочками», — объяснила она.

Причины запоров можно разделить на физиологические и патологические.

Физиологические причины запоров могут возникнуть практически у любого человека в результате определенных обстоятельств в жизни. К ним относятся: избыточное потребление алкоголя и кофеина; путешествия, приводящие к нарушению стула (так называемый «запор путешественника»); отсутствие физической активности; неправильное питание с низким содержанием клетчатки; недостаток жидкости в организме для нормального функционирования кишечника.

Патологические причины запоров связаны с различными заболеваниями, такими как: синдром раздраженного кишечника (СРК); гипотиреоз, который вызывает слабость или атонию кишечника; сахарный диабет; онкологические заболевания, при которых опухоль может механически закупоривать просвет кишечника, вызывая непроходимость.

«Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», — сказала врач.

Американские ученые установили, что треть людей, регулярно сталкивающихся с проблемой запоров, также подвержены депрессии. Исследователи обнаружили взаимосвязь между нарушениями работы мозга и патологиями желудочно-кишечного тракта, причиной которой может стать нехватка серотонина в соответствующих нервных клетках.

Конечно, нарушение стула всегда доставляет пациенту сильный дискомфорт, поэтому от него нужно избавиться. Для устранения запоров эксперт рекомендует своим пациентам несколько простых методов.

«Увеличьте потребление воды до 1,5 литра в день. Включите в рацион растительную клетчатку: ешьте больше овощей, фруктов и каш. Не забывайте о физической активности — даже простые прогулки могут стимулировать перистальтику кишечника», — добавила она.

Для профилактики запоров полезно ежедневно употреблять продукты, богатые клетчаткой, такие как отруби, курага и чернослив. Такой рацион помогает восстановить перистальтику кишечника благодаря высокому содержанию калия.

«Если запоры становятся хроническими и не поддаются лечению простыми методами, необходимо обратиться к врачу. Регулярные трудности с опорожнением кишечника быть признаком скрытых заболеваний, требующих тщательной диагностики. Пациентам обычно рекомендуется консультация гастроэнтеролога, эндокринолога и терапевта для выявления возможных причин запоров и назначения правильного лечения», — резюмировала она.

Ранее были названы основные симптомы плохого пищеварения.