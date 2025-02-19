Названы основные симптомы плохого пищеварения

Иногда неприятные ощущения после еды — это не просто случайность, а сигнал организма о проблемах с перевариванием. О том, как понять, что желудок плохо переваривает пищу, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

Врач отметила, что, если желудок не переваривает пищу должным образом, организм начинает подавать сигналы. Среди них: чувство тяжести и переполнения — если даже после небольшой порции еды возникает ощущение, будто вы съели слишком много; отрыжка и изжога – свидетельствуют о нарушении кислотного баланса и моторики желудка; вздутие и метеоризм – из-за неполного переваривания пища застаивается и начинает бродить, вызывая газообразование; тошнота, иногда рвота – особенно если появляется вскоре после еды; боль или дискомфорт в верхней части живота – может говорить о замедленной моторике желудка или воспалительных процессах.

Также, по словам гастроэнтеролога, следует обратить внимание на изменения стула — непереваренные остатки пищи, нарушение консистенции (жидкий стул, чередование запоров и диареи) могут свидетельствовать о недостаточности ферментов.

Специалист обратила внимание, что нарушение переваривания пищи может быть связано с различными факторами. Это, в частности, гастрит – воспаление слизистой желудка, которое влияет на выработку соляной кислоты и ферментов. Гипоацидное состояние — недостаток желудочного сока, из-за чего белки расщепляются не полностью. Инфекции, в том числе Helicobacter pylori – бактерия, способствующая воспалению слизистой и нарушению её функций. Стресс и нерегулярное питание – снижают выработку ферментов и замедляют пищеварение.

Чтобы избежать проблем с желудком, врач посоветовала соблюдать несколько простых рекомендаций. По ее словам, важно есть медленно небольшими порциями. Делать перерывы в еде. А еще лучше, если в этих перерывах вы немного подвигаетесь — это будет способствовать более быстрому продвижению пищи через желудочно-кишечный тракт.

«При склонности к изжоге не переедайте и не ложитесь сразу после еды (подождите хотя бы 1 час), последний прием пищи должен быть не позднее трех часов до сна. Сократите употребление продуктов, провоцирующих газообразование. Избегайте продуктов, которые вызывают у вас дискомфорт – индивидуальные пищевые триггеры могут спровоцировать неприятные симптомы», — добавила Антюфеева.

В заключение она отметила, что жирное/жареное/соленое/перченое не вызывает гастрит, но может стать причиной диспепсии — таких симптомов, как боль и тяжесть в верхней части живота, тошнота.

«Если вы регулярно сталкиваетесь с симптомами нарушения пищеварения, не игнорируйте их. Своевременное обращение к врачу поможет избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье желудка», — резюмировала гастроэнтеролог.

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