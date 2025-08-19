На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При подрыве в Кировском районе Донецка пострадал пенсионер

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета получил ранения пенсионер
true
true
true
close
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

84-летний мужчина получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в Донецке в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Информация о ранении пенсионера поступила по оперативным линиям Управления 19 августа в 22:00 мск. В результате взрыва на улице Абакумова в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1941 года рождения. Подробности о состоянии пенсионера и характере его повреждений не сообщаются.

Кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника повреждения получили жилой дом и хозпостройка в Никитовском районе Горловки.

До этого бельевые веревки спасли жителей города Аксая в Ростовской области от взрыва украинского беспилотника. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, вражеский дрон самолетного типа запутался в бельевых веревках, в результате чего удалось эвакуировать 48 жильцов многоквартирного дома. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет, уточнил он.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами