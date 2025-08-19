При подрыве в Кировском районе Донецка пострадал пенсионер

84-летний мужчина получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в Донецке в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Информация о ранении пенсионера поступила по оперативным линиям Управления 19 августа в 22:00 мск. В результате взрыва на улице Абакумова в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1941 года рождения. Подробности о состоянии пенсионера и характере его повреждений не сообщаются.

Кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника повреждения получили жилой дом и хозпостройка в Никитовском районе Горловки.

До этого бельевые веревки спасли жителей города Аксая в Ростовской области от взрыва украинского беспилотника. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, вражеский дрон самолетного типа запутался в бельевых веревках, в результате чего удалось эвакуировать 48 жильцов многоквартирного дома. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет, уточнил он.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».