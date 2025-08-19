На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кухонный спор о политике во время застолья закончился для россиянина ударом ножа в легкое

«МК»: в Москве мужчине вонзили нож в легкое во время кухонного спора о политике
close
Depositphotos

В Москве мужчина получил от оппонента ножом в легкое во время спора о политике. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 18 августа в квартире на Задонском проезде. 31-летний мужчина пришел отметить день рождения 36-летней подруги. Во время праздничного застолья на кухне с именинницей и ее 41-летним сожителем гость обсуждал с ними политику, экономику и семейную жизнь — беседы нередко перерастали в споры.

После нескольких часов застолья сожитель хозяйки, не совладав с эмоциями, схватил карманный нож и нанес гостю несколько ножевых ранений в руку и спину. Один из ударов проткнул легкое, вызвав сильное кровотечение — мужчина стал задыхаться. Ему вызвали скорую помощь.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию и установили дренаж в легкое. Его поместили в реанимационное отделение. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Ранее мужчина ударил мигрантку ножом в грудь после просьбы дать сигарету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами