Кухонный спор о политике во время застолья закончился для россиянина ударом ножа в легкое

«МК»: в Москве мужчине вонзили нож в легкое во время кухонного спора о политике

В Москве мужчина получил от оппонента ножом в легкое во время спора о политике. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 18 августа в квартире на Задонском проезде. 31-летний мужчина пришел отметить день рождения 36-летней подруги. Во время праздничного застолья на кухне с именинницей и ее 41-летним сожителем гость обсуждал с ними политику, экономику и семейную жизнь — беседы нередко перерастали в споры.

После нескольких часов застолья сожитель хозяйки, не совладав с эмоциями, схватил карманный нож и нанес гостю несколько ножевых ранений в руку и спину. Один из ударов проткнул легкое, вызвав сильное кровотечение — мужчина стал задыхаться. Ему вызвали скорую помощь.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию и установили дренаж в легкое. Его поместили в реанимационное отделение. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

