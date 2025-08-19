На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ударил мигрантку ножом в грудь после просьбы дать сигарету

«МК»: в Москве мужчина ударил мигрантку ножом в грудь
Depositphotos

В Москве уличный конфликт закончился для иностранки госпитализацией с ножевым ранением. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 18 августа на Уржумской улице в районе Свиблово, когда мигрантка с мужем возвращались с домой с мероприятия в состоянии средней степени опьянения. Неизвестные мужчины попросили у пары сигарету, однако после этого между ними начался конфликт — его причины не уточняются. В какой-то момент один из мужчин ударил 44-летнюю женщину карманным ножом в грудь.

Пострадавшая с проникающим ранением грудной клетки была госпитализирована. Ее супруг не пострадал. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина получил от соседа ножом в грудь после просьбы выключить музыку.

