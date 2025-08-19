На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница забеременела от отчима после многолетнего насилия

На Фиджи отчим годами насиловал падчерицу и стал отцом ее ребенка
true
true
true
close
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

39-летнего жителя Фиджи признали виновным в многолетнем насилии над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает FBCNews.

На данный момент школьнице 16 лет, но она подвергалась насилию с 2020 года, когда перешла в шестой класс. Когда по выходным они оставались одни, отчим трогал ее через одежду.

Уже в следующем году мужчина стал насиловать ребенка. Сама девочка скрывала происходящее от окружающих, так как чувствовала страх и стыд. Она рассказала о ситуации дома только после того, как забеременела.

Сам отчим заявлял, что у него хорошие отношения не только с падчерицей, но и с ее сестрами. Сколько детей в семье и подвергались ли они насилию, не уточняется.

Несмотря на отсутствие результатов ДНК-тестов, которые могли бы указать на личность насильника, суд встал на сторону девушки.

Мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения, сейчас он ожидает вынесения приговора.

Ранее в Бурятии отчима обвинили в изнасиловании падчерицы после того, как она забеременела.

