«Задержан бывший отчим»: в Бурятии забеременела 12-летняя школьница

В Бурятии у 12-летней школьницы обнаружили беременность. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцати летнего возраста» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Девочка проживает в Кижингинском районе. В ведомстве уточнили, что по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержан местный житель.

По информации mk.ru, над девочкой мог надругаться ее бывший отчим. В издании уточнили, что до недавнего времени школьница жила в приемной семье. Когда ей исполнилось 12 лет, опеку над ней оформила 18-летняя сестра. Девушка и знакомые семьи заметили, что потерпевшая быстро набирала вес, и связывали это с хорошим питанием ребенка. На медицинском осмотре перед поездкой школьницы в детский лагерь медики обнаружили у нее беременность. Сейчас школьница находится примерно на восьмом месяце беременности.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина сообщила в своем Telegram-канале, что держит итоги проверок органов системы профилактики по случившемуся на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отчим два года насиловал падчерицу.