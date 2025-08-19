На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Задержан бывший отчим»: в Бурятии забеременела 12-летняя школьница

В Бурятии шестиклассница могла забеременеть после изнасилования бывшим отчимом
true
true
true
close
Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии у 12-летней школьницы обнаружили беременность. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцати летнего возраста» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Девочка проживает в Кижингинском районе. В ведомстве уточнили, что по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержан местный житель.

По информации mk.ru, над девочкой мог надругаться ее бывший отчим. В издании уточнили, что до недавнего времени школьница жила в приемной семье. Когда ей исполнилось 12 лет, опеку над ней оформила 18-летняя сестра. Девушка и знакомые семьи заметили, что потерпевшая быстро набирала вес, и связывали это с хорошим питанием ребенка. На медицинском осмотре перед поездкой школьницы в детский лагерь медики обнаружили у нее беременность. Сейчас школьница находится примерно на восьмом месяце беременности.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина сообщила в своем Telegram-канале, что держит итоги проверок органов системы профилактики по случившемуся на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отчим два года насиловал падчерицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами