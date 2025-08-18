Мужчина получил от соседа ножом в грудь после просьбы выключить музыку

В Московской области Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Цецервова, который расправился с соседом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 марта 2025 года в доме на улице Совхозной в Химках. Согласно материалам дела, потерпевший неоднократно делал замечания своему соседу по поводу того, что тот слишком громко слушает музыку. В тот день мужчина вновь нарушил закон о тишине, о чем сосед решил сказать ему лично, и в очередной раз попросить сделать музыку потише.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес ему удар в область грудной клетки», — рассказали в суде.

Пострадавший получил тяжелы повреждения, мужчина не выжил.

Суд признал нападавшего виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

