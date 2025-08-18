На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина получил от соседа ножом в грудь после просьбы выключить музыку

Житель Подмосковья ударил соседа ножом за просьбу сделать музыку потише
true
true
true
close
Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Московской области Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Цецервова, который расправился с соседом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 марта 2025 года в доме на улице Совхозной в Химках. Согласно материалам дела, потерпевший неоднократно делал замечания своему соседу по поводу того, что тот слишком громко слушает музыку. В тот день мужчина вновь нарушил закон о тишине, о чем сосед решил сказать ему лично, и в очередной раз попросить сделать музыку потише.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес ему удар в область грудной клетки», — рассказали в суде.

Пострадавший получил тяжелы повреждения, мужчина не выжил.

Суд признал нападавшего виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Твери две местные жительницы расправились с подругой, столкнув ее с лестницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами