Младенец не выжил после попытки матери успокоить его с помощью пива

Суд вынес приговор жительнице Ставропольского края, которая успокаивала ребенка с помощью алкоголя. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу местного суда.

По версии следствия, в апреле текущего года у младенца стали резаться зубы, поэтому он плакал. Чтобы ребенок успокоился, женщина стала давать ему пиво.

В результате организм ребенка не смог справиться с алкоголем, после очередного употребления напитка младенцу стало плохо, его не спасли.

Во время экспертизы специалисты выяснили, что у пострадавшего было острое отравление алкоголем. У него также выявили атрофию клеток печени, почек и поджелудочной железы.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Во время одного из заседаний она признала вину и раскаялась в содеянном. Отмечается, что она сама заявила в правоохранительные органы и помогала расследованию.

Суд учел все эти обстоятельства и приговорил к ограничению свободы на год. Помимо этого, она не сможет менять место жительства.

