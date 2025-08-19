Младенец не выжил после попытки матери успокоить его с помощью пива

Суд вынес приговор жительнице Ставропольского края, которая успокаивала ребенка с помощью алкоголя. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу местного суда.
По версии следствия, в апреле текущего года у младенца стали резаться зубы, поэтому он плакал. Чтобы ребенок успокоился, женщина стала давать ему пиво.
В результате организм ребенка не смог справиться с алкоголем, после очередного употребления напитка младенцу стало плохо, его не спасли.
Во время экспертизы специалисты выяснили, что у пострадавшего было острое отравление алкоголем. У него также выявили атрофию клеток печени, почек и поджелудочной железы.
В отношении матери возбудили уголовное дело. Во время одного из заседаний она признала вину и раскаялась в содеянном. Отмечается, что она сама заявила в правоохранительные органы и помогала расследованию.
Суд учел все эти обстоятельства и приговорил к ограничению свободы на год. Помимо этого, она не сможет менять место жительства.
Ранее мать-наркоманка случайно отравила дочь детской смесью, разбавленной метадоном.