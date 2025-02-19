Мать-наркоманка случайно отравила дочь детской смесью, разбавленной метадоном

Под Красноярском женщину будут судить за отравление дочери метадоном

В Красноярском крае мать нечаянно напоила своего ребенка детской смесью с добавлением метадона, сообщает газета «Борус.Люди».

В прошлом году жительница поселка Солнечный, уже судимая за незаконное хранение наркотиков, как-то утром решила приготовить себе дозу. В этот момент наркотик попал в банку с водой, которой женщина потом разбавила молочную смесь и дала ее дочери. Когда самочувствие ребенка ухудшилось, мать вызвала скорую.

В больницу малышка попала с острой дыхательной недостаточностью тяжелой степени на фоне интоксикации. Медики спасли ей жизнь, а органы опеки затем отправили девочку в детский дом.

Недавно мать девочки, которая после инцидента перестала употреблять наркотики и устроилась на работу, заподозрили в умышленном причинении вреда здоровью. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Подольске мать напоила двухлетнего сына уксусом.