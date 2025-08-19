Россиянам рассказали, что делать, если на них оформили сим-карту мошенники

Мошенники могут оформить сим-карту на обычного россиянина без его ведома. Чтобы предотвратить такую ситуацию эффективнее всего будет воспользоваться услугой самозапрета на обслуживание по доверенности, которая доступна у многих мобильных операторов, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Специалист призвал учитывать, что даже такая возможность установки самозапрета – это не волшебная мера, однако всё-таки она значительно усложняет преступникам задачу и мешает выпустить дубликат сим-карты на пользователя.

Если же человек уже обнаружил, что без его ведома на него выпустили симку, то важно сразу обратиться в службу поддержки того оператора и написать в полицию заявление, что позволит зафиксировать факт выпуска карты посторонними людьми, объяснил Воронин.

«Важно предпринять данные действия как можно скорее, чтобы случайно не стать звеном в преступной цепочке. Доступ к сим-карте позволяет не только шантажировать граждан и вымогать средства, но и сделать их дропперами», — заключил киберэксперт.

Напомним, до этого минцифры РФ выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт. В ведомстве призвали правоохранительные органы обратить на это внимание нужно обратить на это внимание, подчеркнув, что они используются в какой-то деятельности, скорее всего – незаконной.

