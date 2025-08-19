На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о возможном наказании за критику мессенджера Мах

Депутат Боярский: критика мессенджера Мах не предусматривает наказание
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

За критику мессенджера Мах не предусматривается наказание, однако в случае «негативной волны» нужно будет проанализировать ее источники. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Никакой речи о наказании за критику Мах нет. Я не вижу негативной волны в отношении мессенджера, но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации», — заявил он.

Боярский добавил, что обоснованная критика поможет разработчикам сделать социальную сеть лучше.

Незадолго до этого депутат дал интервью «Парламентской газете», где рассказал, что волны критики со стороны пользователей не наблюдается. По его словам, она будет возникать со стороны «профессиональных аферистов на Украине», которые используют различные платформы в качестве инструмента для обмана граждан России.

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что мессенджер якобы активирует камеру каждые 5–10 минут, даже если пользователи не взаимодействуют с приложением.

Спустя некоторое время пресс-служба Max опровергла эти данные, отметив, что камера активируется только по инициативе самого пользователя.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX усилили пользовательскую защиту.

