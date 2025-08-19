ФАС раскрыла медицинский картель

ФАС сообщила о выявлении медицинского картеля на сумму более 1,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС указали, что признаки нарушения были обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей.

Ведомство возбудило дело против ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса» за нарушение антимонопольного законодательства. Служба подозревает, что компании вступили в сговор, чтобы поддерживать цены на торгах.

12 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей. Признаки нарушения ФАС обнаружила на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.

Ранее в Челябинской области раскрыли картель на поставку детского питания в школы.