На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФАС раскрыла медицинский картель

ФАС сообщила о выявлении медицинского картеля на сумму более 1,5 млрд рублей
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС указали, что признаки нарушения были обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей.

Ведомство возбудило дело против ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса» за нарушение антимонопольного законодательства. Служба подозревает, что компании вступили в сговор, чтобы поддерживать цены на торгах.

12 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей. Признаки нарушения ФАС обнаружила на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.

Ранее в Челябинской области раскрыли картель на поставку детского питания в школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами