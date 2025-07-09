В Челябинской области раскрыли картель на поставку детского питания в школы

В Челябинской области сотрудники ФСБ совместно с региональным управлением ФАС пресекли картельный сговор при организации питания в школах и детских лагерях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, нарушения были связаны с заключением муниципальных контрактов на поставку горячего питания в образовательные учреждения и лагеря. Расследование показало, что коммерческие компании и индивидуальные предприниматели координировали действия и подавали фиктивные заявки на участие в тендерах, создавая видимость честной конкуренции. Это позволило им удерживать контроль над контрактами и получать стабильную прибыль. В итоге участники схемы получили незаконный доход более 90 млн рублей.

В числе участников сговора названы АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и двое ИП.

На основании материалов, собранных ФСБ, Главное следственное управление МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье об ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).

9 июля следователи провели обыски в офисах и по местам проживания руководителей компаний. Были изъяты деньги, документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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