В России выявили сговор при закупках химических веществ для очистки воды

ФАС выявила картель при закупках химвеществ для очистки воды на 4,6 млрд рублей
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила картельный сговор при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Признаки нарушения ФАС обнаружила на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Метахим» и «Трейдпоставка». Они подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Организациям грозят оборотные штрафы, если их вина будет подтверждена.

6 августа депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что вместе с коллегами обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста тарифов на ЖКУ в регионах страны.

С 1 июля коммунальные платежи выросли почти на 12% — а в некоторых регионах рост достиг 15–19%. Депутат назвал такой рост несправедливым.

Ранее ФАС обязала иркутский «Облкоммунэнерго» вернуть 950 млн рублей.

