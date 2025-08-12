В России выявили сговор при закупках химических веществ для очистки воды

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила картельный сговор при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Признаки нарушения ФАС обнаружила на торгах для предприятий водоснабжения 23 регионов, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.
Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Метахим» и «Трейдпоставка». Они подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.
Организациям грозят оборотные штрафы, если их вина будет подтверждена.
6 августа депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что вместе с коллегами обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста тарифов на ЖКУ в регионах страны.
С 1 июля коммунальные платежи выросли почти на 12% — а в некоторых регионах рост достиг 15–19%. Депутат назвал такой рост несправедливым.
Ранее ФАС обязала иркутский «Облкоммунэнерго» вернуть 950 млн рублей.