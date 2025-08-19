Россиянам объяснили, как отличить сотового оператора от мошенника

Главное отличие между мошенником и настоящим сотовым оператором – это разная манера общения. Как только позвонивший начинает торопить, давить на собеседника или просить его о чем-то, нужно сразу класть трубку, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По словам эксперта, чаще всего выдающие себя за операторов преступники ссылаются на завершение срока договора на обслуживание номера, проблемы с сим-картой, выгодные предложения и другие легенды. При этом основной маркер – это их торопливая манера общения, стремление что-то получить от собеседника, пояснил специалист.

«Также нужно отметить, что настоящие сотрудники сотовых операторов никогда не станут просить сообщить им коды из смс, тем более от других аккаунтов, включая «Госуслуги», — подчеркнул Воронин.

Он посоветовал при звонке от человека, называющего себя представителем сотового оператора, завершить разговор и обратиться самостоятельно по официальному телефону поддержки сотовой компании.

Также в последнее время злоумышленники начали часто выдавать себя за представителей ФНС. Как уточняет газета «Известия», они звонят россиянам от имени налоговой или соцслужбы и предлагают оформить налоговый вычет. Когда человек поверил и согласился, просят назвать код из СМС, а затем звонят от имени правоохранительных органов и заявляют обманутому о финансировании запрещенных организаций. Причем чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 25-35 лет. Всю информацию россиян призывают проверять на официальном сайте ФНС.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров посоветовал россиянам принять меры по защите аккаунтов в соцсетях от взлома мошенников. По его словам, для защиты при входе на страницу важно использовать сложные комбинации от 12 символов, которые будут состоять из заглавных и строчных букв, цифр, а также специальных символов, подобранных отдельно для каждого аккаунта. Созданные пароли никогда не стоит хранить в браузере, подчеркнул эксперт.

Ранее Роскомнадзор дал рекомендации на случай звонков от мошенников.