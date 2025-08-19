Волонтеры рассказали о работе фермы с рабами, где удерживают около 100 человек

Волонтеры рассказали, что ферма с рабами в Воронежской области работает давно

Ферма с рабами в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где незаконно удерживают около 100 человек, работает уже давно. Об этом сообщила РЕН ТВ член волонтерского движения «Альтернатива».

В «Альтернативе» рассказали 14 августа, что им удалось освободить из этой фермы четырех человек, которым обещали за работу деньги, но в итоге они трудились на полях и в теплицах за еду.

«На саму территорию нас не пустили. Вывели только тех людей, чьи имена волонтеры смогли назвать, по кому были заявки. <…> Нам люди написали, что несколько лет назад оттуда их родственники сбегали, что это место работает уже очень давно», — рассказала волонтер.

Она добавила, что после огласки в организацию поступило еще несколько заявок с именами пропавших людей, которые могут жить на этой ферме.

В СУ СК России по Воронежской области сообщили, что следователи организовали проверку по сообщениям о незаконном лишении свободы граждан на ферме в Подколодновке.

В апреле якутские следователи завели уголовное дело в отношении жителя села Кюндядя, который насильно удерживал на ферме двух человек.

Ранее в Курской области на трассе нашли сбежавшую из рабства женщину.