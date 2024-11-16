В Курской области на трассе нашли сбежавшую из рабства женщину

В Курской области автомобилисты нашли на трассе дезориентированную женщину, которая сбежала из трудового рабства. Об этом сообщает mk.ru.

Спасенная неравнодушными водителями жительница Волгограда рассказала, что работала у цыган в таборе. Она несколько месяцев трудилась на сборе яблок в Обоянских садах. За работу ей не заплатили, после чего россиянке удалось сбежать.

Двое суток она шла по трассе, пытаясь попасть домой. Волгоградку доставили в отдел полиции. Оттуда ее забрали волонтеры. Сейчас спасенная находится в центре социальной адаптации «Мельница». Ее жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Хакасии будут судить мужчину, который пять лет держал на своей ферме пятерых рабов. До того, как попасть в руки к злоумышленнику, они вели асоциальный образ жизни и согласились работать на мужчину за обещанную заработную плату. Всякий раз, когда работники пытались бежать, фермеру удавалось вернуть их обратно. Дома у него нашли личные документы потерпевших, а также охотничье ружье и порох. Мужчина признался в содеянном и до решения суда остается под стражей.

Ранее в Ростовской области предъявили обвинение цыгану, который держал в рабстве людей.