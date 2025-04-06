«Все подгонял: «Быстрее, быстрее». Фермер из Якутии держал рабов, один из них убежал

Управление СК России по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело об использовании рабского труда на ферме в Нюрбинском районе. На данный момент известно о двух пострадавших. Возможно, в дальнейшем их число возрастет.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения»)»,
— говорится в посте следователей в Telegram.
Установлено, что хозяин фермы «создал условия для введения мужчин в состояние рабства». В их отношении допускались нарушения прав на свободу, труд, честь и достоинство личности.
В настоящее время правоохранители осуществляют сбор доказательств.
Одному из рабов, который в итоге смог сбежать и позвать на помощь, всего 30 лет. Он проживал в доме фермера и утром 4 апреля уличил момент, чтобы скрыться.
Второй пострадавший — 51-летний мужчина — удерживался в конюшне.
Он был прикован цепью, не мог уйти и выполнял работы по содержанию крупного рогатого скота. Условия его жизни описываются как «нечеловеческие».
Побег
30-летний пленник по имени Нюргун убежал с территории фермы и обратился за помощью к жителям села Кюндяде. Женщина, открывшая дверь беглецу, была шокирована его состоянием и тут же позвонила в полицию. Она утверждает, что пострадавшему всего 21 год.
«Это произошло два дня назад. Раздался стук в дверь. Я открыла, стоял парень. Он был напуган, был в грязной одежде. <...> Сказал, что родом из Бердигестяха, зовут Нюргун Ф., ему 21 год. Он постучал к нам в дверь, потому что у нас в доме горел свет. Я его впустила, дала чистую одежду мужа: джинсы, фуфайку», — вспоминает Акулина.
Бывший раб рассказал, что провел под замком две недели, его заковывали в цепи и избивали.
Пострадавший также сообщил, что на ферме находится пожилой мужчина, которого продолжают удерживать на цепи.
По словам молодого человека, он устроился работником к местному фермеру и в первую неделю «все было нормально». Но уже на второй неделе фермер стал бить его дубинкой. «Пинал, все подгонял: «Быстрее, быстрее», – говорит Нюргун.
Ранее глава села Кюндяде Яков Замятин призвал не доверять информации об использовании рабского труда на ферме.
По его версии, между двумя работниками произошел конфликт и один из них обратился в полицию. Кроме того, Замятин утверждает, что второй мужчина, который остается на ферме, приходится родственником ее хозяину.
По словам местных жителей, владелец фермы построил ее около пяти лет назад. При этом ранее уже был один случай с работником, который мог незаконно удерживаться на ферме, но тогда до уголовного разбирательства дело не дошло
«Год назад у него тоже была странная история с другим работником, который тоже от него сбежал. Но подробностей я не знаю», – вспоминает местная жительница.
Односельчане рассказывают, что фермер крайне плохо относился к своим работникам и «доходило до побоев».