«Все подгонял: «Быстрее, быстрее». Фермер из Якутии держал рабов, один из них убежал

СК возбудил дело после сообщений об удержании рабов на ферме в Якутии

Фермер из Якутии удерживал двух человек, которых бил и заставлял работать на себя. Один из пленников жил в конюшне, прикованный цепью. Второй удерживался в доме хозяев и несколько дней назад смог сбежать и попросить помощи у местных жителей. Возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда.

Управление СК России по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело об использовании рабского труда на ферме в Нюрбинском районе. На данный момент известно о двух пострадавших. Возможно, в дальнейшем их число возрастет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения»)»,

— говорится в посте следователей в Telegram.

Установлено, что хозяин фермы «создал условия для введения мужчин в состояние рабства». В их отношении допускались нарушения прав на свободу, труд, честь и достоинство личности.

В настоящее время правоохранители осуществляют сбор доказательств.

Одному из рабов, который в итоге смог сбежать и позвать на помощь, всего 30 лет. Он проживал в доме фермера и утром 4 апреля уличил момент, чтобы скрыться.

Второй пострадавший — 51-летний мужчина — удерживался в конюшне.

Он был прикован цепью, не мог уйти и выполнял работы по содержанию крупного рогатого скота. Условия его жизни описываются как «нечеловеческие».

Побег

30-летний пленник по имени Нюргун убежал с территории фермы и обратился за помощью к жителям села Кюндяде. Женщина, открывшая дверь беглецу, была шокирована его состоянием и тут же позвонила в полицию. Она утверждает, что пострадавшему всего 21 год.

«Это произошло два дня назад. Раздался стук в дверь. Я открыла, стоял парень. Он был напуган, был в грязной одежде. <...> Сказал, что родом из Бердигестяха, зовут Нюргун Ф., ему 21 год. Он постучал к нам в дверь, потому что у нас в доме горел свет. Я его впустила, дала чистую одежду мужа: джинсы, фуфайку», — вспоминает Акулина.

Бывший раб рассказал, что провел под замком две недели, его заковывали в цепи и избивали.

Пострадавший также сообщил, что на ферме находится пожилой мужчина, которого продолжают удерживать на цепи.

По словам молодого человека, он устроился работником к местному фермеру и в первую неделю «все было нормально». Но уже на второй неделе фермер стал бить его дубинкой. «Пинал, все подгонял: «Быстрее, быстрее», – говорит Нюргун.

Ранее глава села Кюндяде Яков Замятин призвал не доверять информации об использовании рабского труда на ферме.

По его версии, между двумя работниками произошел конфликт и один из них обратился в полицию. Кроме того, Замятин утверждает, что второй мужчина, который остается на ферме, приходится родственником ее хозяину.

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По словам местных жителей, владелец фермы построил ее около пяти лет назад. При этом ранее уже был один случай с работником, который мог незаконно удерживаться на ферме, но тогда до уголовного разбирательства дело не дошло

«Год назад у него тоже была странная история с другим работником, который тоже от него сбежал. Но подробностей я не знаю», – вспоминает местная жительница.

Односельчане рассказывают, что фермер крайне плохо относился к своим работникам и «доходило до побоев».