Россиянин изнасиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети

В Якутске мужчина через соцсети выманил 12-летнюю девочку из дома и изнасиловал
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Якутске местный житель предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности школьницы. Жертвой преступника стала девочка, не достигшая 14 лет. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутии).

Согласно материалам дела, весной 2025 года обвиняемый познакомился в соцсети с 12-летней девочкой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Но этим он не ограничился.

Мужчина воспользовался доверчивостью школьницы, обманом выманил ее из дома и изнасиловал ее.

«Изменения в поведении ребенка заметила мать, которая вывела дочь на откровенный разговор и, узнав о произошедшем, обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Личность подозреваемого была установлена, его заключили под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Вскоре он предстанет перед судом. За вменяемые преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Девочка прошла курс работы с психологами, чтобы минимизировать последствия полученной ею травмы.

Ранее в Ленобласти мужчину заподозрили в надругательствах над малолетними падчерицами.

