В России создадут систему проверки студентов на принятие традиционных ценностей

В России планируют проверить студентов на восприятие традиционных ценностей. Об этом сообщили «Ведомости».

Разработкой системы оценки займется Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В вузе уточнили, что созданная методика в дальнейшем будет масштабирована и использована для решения аналогичных задач в российском образовании. Тендер на разработку программы стоимостью 10 млн рублей университет выиграл в конце июля, а заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

Однако, как отмечают эксперты, пока сложно определить, как молодые люди воспринимают традиционные ценности, поскольку отсутствует четкое определение данного понятия. По их мнению, на интуитивном уровне это может включать стремление к семье, коллективизму и справедливости, но при прямом опросе студенты обычно называют не более пяти ценностей.

