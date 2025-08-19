В Саратове мужчина едва не отрезал себе руку бензопилой

В Саратове спасли мужчину, который едва не отпилил себе руку

Хирурги Саратовской городской больницы скорой медицинской помощи спасли пациента, который едва не остался без руки, когда работал с бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавший был доставлен в больницу в конце июля с неполной травматической ампутацией левого предплечья. Травму мужчина получил во время работы с бензопилой. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась четыре часа.

«Пациенту была произведена реконструктивно-восстановительная операция, включившая в себя обработку лучевой кости, восстановление основных питающих кисть артерии, срединного и локтевого нервов, и конечно, восстановление целостности всех мышц и сухожилия сгибателей пальцев и кисти», — рассказали в больнице.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он готовится к выписке.

До этого в Якутии сельчанину оторвало руку во время сенокоса. 50-летний мужчина помогал родственникам на сенокосе, он забросил в аппарат для формирования стогов сена веревку, которая завязалась у него на руке. Сельчанина затянуло в пресс-подборщик. Очевидцы произошедшего перевязали пострадавшему раны и доставили его в больницу.

Ранее врачи пришили шестилетней россиянке отрезанный отчимом палец и спасли руку.