На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове мужчина едва не отрезал себе руку бензопилой

В Саратове спасли мужчину, который едва не отпилил себе руку
true
true
true
close
SGKB1/Telegram

Хирурги Саратовской городской больницы скорой медицинской помощи спасли пациента, который едва не остался без руки, когда работал с бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавший был доставлен в больницу в конце июля с неполной травматической ампутацией левого предплечья. Травму мужчина получил во время работы с бензопилой. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась четыре часа.

«Пациенту была произведена реконструктивно-восстановительная операция, включившая в себя обработку лучевой кости, восстановление основных питающих кисть артерии, срединного и локтевого нервов, и конечно, восстановление целостности всех мышц и сухожилия сгибателей пальцев и кисти», — рассказали в больнице.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он готовится к выписке.

До этого в Якутии сельчанину оторвало руку во время сенокоса. 50-летний мужчина помогал родственникам на сенокосе, он забросил в аппарат для формирования стогов сена веревку, которая завязалась у него на руке. Сельчанина затянуло в пресс-подборщик. Очевидцы произошедшего перевязали пострадавшему раны и доставили его в больницу.

Ранее врачи пришили шестилетней россиянке отрезанный отчимом палец и спасли руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами