В Якутии сельчанину оторвало руку во время сенокоса

В Якутии врачи спасли мужчину, которому оторвало руку во время сенокоса

В Намском районе Якутии врачи спасли мужчину, который лишился руки на сенокосе, конечность затянуло в пресс. Об этом сообщает минздрав республики.

50-летний мужчина помогал родственникам на сенокосе, он забросил в аппарат для формирования стогов сена веревку, которая завязалась у него на руке. Сельчанина затянуло в пресс-подборщик. Очевидцы произошедшего перевязали пострадавшему раны и доставили его в больницу.

«Барабан вращается со скоростью тысяча оборотов в минуту. Руку сразу оторвало. Удалось избежать большей трагедии, так как в агрегат чуть не затянуло голову человека. У пациента остались раны на ушах», — сообщил порталу ЯСИА главный врач Намской ЦРБ Ариан Сергеев.

Медики приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве, пациент потерял много крови, ем у потребовалось переливание. Операция длилась два часа. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он готовится к выписке.

Ранее в Саратове мужчину придавило рухнувшей стеной в частном доме.