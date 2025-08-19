Подростка из Кузбасса, заблудившегося в тайге во время сбора шишек, нашли на Алтае

На Алтае нашли живым подростка, заблудившегося в тайге во время сбора шишек

В республике Алтай нашли живым школьника, который отправился в тайгу на сбор шишек вместе с отцом и заблудился. Об этом сообщает УМВД Кузбасса в Telegram-канале.

14-летний кузбасский школьник отправился в лес на сбор шишек 18 августа вместе с отцом и пропал. Мужчина всю ночь искал сына самостоятельно, а утром обратился за помощью в правоохранительные органы.

Был организован поисковый штаб, искать подростка вышли волонтеры, спасатели и несколько групп полицейских. Около пяти утра 19 августа поисковики обнаружили следы обуви мальчика и догорающий костер.

Школьника нашли спящим под деревом на расстоянии около 20 км от поселка Чулеш на территории Республики Алтай. Его осматривают медики. Правоохранители выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках несовершеннолетнего.

До этого в Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней. Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. И х случайно обнаружили пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров. Мать и сын не пострадали, и, несмотря на пережитое, уже планируют новые походы.

Ранее 79-летняя женщина заблудилась в лесу, упала со скалы и три дня ждала спасателей.