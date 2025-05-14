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Названа главная тема Восточного экономического форума в 2025 году

«Росконгресс»: главная тема ВЭФ-2025 будет касаться сотрудничества для мира
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Фонд «Росконгресс»

Главной темой Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет сотрудничество во имя мира и процветания. Об этом сообщили в «Росконгрессе».

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что в данный момент создается новая оболочка — международная территория опережающего развития, которая даст отечественным и иностранным партнерам взаимовыгодные возможности для укрепления экономик. Еще одно направление взаимодействия — Северный морской путь, который является кратчайшим транспортным коридором между Европой и Дальним Востоком.

Эти и другие темы будут обсуждаться на форуме, отметил он.

Главная тема отражает основные принципы, на которых базируется форум, подчеркнул советник президента Антон Кобяков.

ВЭФ-2025 состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Предыдущий форум проходил в эти же даты. В правительстве РФ, подводя его итоги, заявляли, что Восточный экономический форум за 9 лет превратился в мощный институт национального развития.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги проституток вырос во время проведения ВЭФ в Давосе.

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