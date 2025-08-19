На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обломки дрона вызвали пожар в больнице Волгограда

Кровля больницы загорелась в результате падения обломков БПЛА в Волгограде
Сергей Аверин/РИА Новости

Падение обломков беспилотного летательного аппарата стало причиной возгорания кровли одного из корпусов больницы №16 в южной части Волгограда. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет, а пациентам оказывается плановая медицинская помощь в других отделениях больницы.

На месте возгорания работают пожарные.

В ночь на 19 августа в небе над Волгоградом произошла серия взрывов в ходе отражения атаки беспилотников. По свидетельствам очевидцев, в период с 1:20 до 1:40 ночи прозвучало от четырех до 10 взрывов. Сообщается, что дроны двигались на низкой высоте со стороны села Большие Чапурники, при этом на окраинах наблюдались вспышки.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

Атаки БПЛА на Россию
