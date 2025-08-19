Стало известно, сколько времени понадобилось полиции, чтобы прибыть в «Крокус Сити Холл»

ТАСС: полиция прибыла в «Крокус» через шесть минут после начала нападения

Полиция прибыла к концертному залу «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске спустя шесть минут после начала нападения террористов. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

Террористы открыли огонь возле входа в «Крокус» в 19:59 мск. Через три минуты они были уже внутри здания. Около 20:13 мск террористы покинули концертный зал. Таким образом, нападение длилось примерно 14 минут.

Первый полицейский наряд в составе двух сотрудников патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия в 20:05 мск. В общей сложности, с 20:05 до 21:20 мск к «Крокусу» прибыли семь групп полиции и Росгвардии.

17 августа сообщалось, что исполнители террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые за день до нападения.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.