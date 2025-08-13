Стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице

РИА: один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» улыбался, когда расстреливал людей. Об этом сообщается в показаниях одного из потерпевших по уголовному делу, пишет РИА Новости.

«Относительно нападавших, один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — отмечается в показаниях.

В конце июля стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением приняли наркотическое вещество. Следствие установило, что по пути к месту преступления фигуранты употребили вещество, в состав которого входил мефедрон. Предположительно, они это сделали, чтобы притупить чувство страха.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее была раскрыта схема финансирования группировки, ответственной за теракт в «Крокус Сити Холле».