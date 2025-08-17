Стали известны подробности о действиях террористов до нападения на «Крокус»

Исполнители террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые за день до нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они действовали, получая указания от неизвестного пользователя, подписанного как «Сайфулло». Один из террористов Шамсидин Фаридуни приобрел в одном из торговых центров Красногорска четыре мобильных телефона и ножи.

Недавно выяснилось, что соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев еще до этого теракта совершил разбой в Таджикистане.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее появились подробности о планировании теракта в «Крокусе».