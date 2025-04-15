Названы лучшие перекусы для восполнения энергии

Даже незначительные изменения в ежедневном рационе могут стать ключом к энергичности и стабилизации эмоционального фона. О том, как поддерживать хорошее настроение и получать заряд бодрости, «Газете.Ru» рассказал гештальт-терапевт, психолог Дмитрий Степанов.

Тем, кто стремится к гармонизации психо-физического состояния, стоит добавить в рацион различные виды орехов. Например, грецкие орехи, богатые омега-3, снижают раздражительность, а миндаль, содержащий витамины В2 и Е, помогает нормализовать мышечный тонус.

«Орехи работают как природные модуляторы настроения: за счет высокого содержания магния они помогают лучше фокусироваться на задачах в течение дня и сохранять эмоциональную устойчивость», — поделился эксперт.

Еще один способ прийти к хорошему самочувствию эксперт назвал сладкие перекусы, которые стимулируют выработку гормонов счастья. Например, входящие в состав шоколада какао-бобы содержат уникальный микс природных веществ и соединений, которые способствуют повышению уровня эндорфинов, дофамина и серотонина, напрямую влияющих на эмоциональное и физическое состояние.

«В шоколаде можно найти теобромин, который стимулирует сердечную деятельность и расширяет сосуды, улучшая циркуляцию крови. Это повышает умственную и физическую активность, а также дает ощущение бодрости. Кроме того, шоколад содержит триптофан — аминокислоту, которая необходима для синтеза серотонина, но не вырабатывается организмом самостоятельно, то есть получать ее мы можем только извне», — рассказал психолог.

Таким образом, шоколадный батончик можно назвать оптимальным вариантом, когда нужно быстро, буквально на ходу, получить заряд бодрости. Например, он подойдет в качестве перекуса перед занятиями в спортзале: молочный шоколад и начинка содержат сахар и углеводы, которые легко усваиваются организмом, давая чувство насыщения и позволяя быть продуктивнее на тренировке.

«Шоколадный батончик — это мультифункциональный продукт. С одной стороны, он быстро восполняет энергетические запасы благодаря сочетанию углеводов и сахаров, что необходимо организму перед физическими нагрузками. С другой — его потребление запускает комплекс психологических реакций: высвобождение дофамина усиливает мотивацию, помогая переключиться на режим активности», — пояснил эксперт.

Однако батончик следует съесть не сразу перед началом упражнений, а за 30-60 минут до физических нагрузок, чтобы дать организму время усвоить углеводы и преобразовать их в энергию для качественной тренировки.

Психолог также напомнил и о важности осознанного употребления шоколада. Чтобы максимизировать его пользу, необходимо учитывать его калорийность в рамках общего рациона. Также не стоит полагаться на шоколад как на единственный источник для восполнения физической и эмоциональной энергии. Наилучший эффект он окажет в сочетании с другими методами поддержки общего состояния организма: прогулками на свежем воздухе, умеренной физической активностью и полноценным отдыхом.

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