На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани мигранты избили и похитили мужчину из-за конфликта на дороге

На Кубани мигрантов обвинили в похищении мужчины
true
true
true
close
Shutterstock

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства нападения на местного жителя. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

О ситуации следователи узнали после того, как информация об этом появилась в соцсетях. Инцидент произошел в селе Ольгинки. Пострадавший временно перегородил въезд во двор многоквартирного дома.

Это не понравилось троим мигрантам, которые избили мужчину, после чего затолкали в машину и вывезли в неизвестном направлении. Только спустя несколько часов его привезли домой и стали угрожать тем, что нанесут травмы его родственникам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения руководителя находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Красноярске женщина организовала похищение брата ради доли в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами