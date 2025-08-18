На Кубани мигранты избили и похитили мужчину из-за конфликта на дороге

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства нападения на местного жителя. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

О ситуации следователи узнали после того, как информация об этом появилась в соцсетях. Инцидент произошел в селе Ольгинки. Пострадавший временно перегородил въезд во двор многоквартирного дома.

Это не понравилось троим мигрантам, которые избили мужчину, после чего затолкали в машину и вывезли в неизвестном направлении. Только спустя несколько часов его привезли домой и стали угрожать тем, что нанесут травмы его родственникам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения руководителя находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

