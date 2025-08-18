На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка с сообщниками похитила брата ради доли в его квартире

В Красноярске полицейские задержали четверых местных жителей, подозреваемых в похищении мужчины. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился 44-летний горожанин, мужчина сообщил, что неизвестные силой затолкали его в автомобиль, избили, вывезли за город на одну из ферм. Похитители требовали, чтобы потерпевший согласился оформить долю в своей квартире стоимостью более 3 миллионов рублей в пользу своей сестры.

В какой-то момент мужчине удалось сбежать. Как установили полицейские, к похищению оказалась причастна 37-летняя сестра потерпевшего и трое ее приятелей. Подозреваемых в похищении удалось задержать, троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному, ввиду состояния здоровья, мера пресечения не избиралась. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тысяч рублей. Избитого мужчину обнаружила его жена, семья обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, злоумышленников задержали.

Ранее члена банды, пытавшей студенток на автомойке в Каменске-Уральском, объявили в розыск.

