«Спасти жизнь»: россиянам порекомендовали брать собак из приютов

Разведение собак и других питомцев – это жестокий бизнес. Бывают хорошие заводчики, но часто встречаются те, кто плодит животных в ужасных условиях, заявила «Газете.Ru» совладелец реабилитационного центра для животных «Медвет» Виктория.

«Кому-то лучше взять из приюта, а кому-то лучше взять у заводчика — зависит от того, чего именно хочет человек. Кто-то — условно, я утрирую, — хочет купить породистую собаку и понтоваться ей. И для него, безусловно, лучше купить породистую — ради определенных особенностей или внешнего вида. Тут очень тонко, если меня спросить, я бы всегда выбрала из приюта — там прекрасные создания, чудеснейшие, они ничем не отличаются от породистых», — сказала она.

Виктория также объяснила, почему стоит выбрать собаку из приюта.

«Лучше взять из приюта — будет спасена жизнь. Очень многие, 70-80% собак, из приютов не выходят. Там условия жизни сомнительные. Забрать собаку из приюта – это уже априори спасти жизнь. Что касается заводчиков — бывают на свете хорошие заводчики, я не спорю, но очень часто это какие-то разведенцы, которые плодят животных в ужасных условиях. Это жестокий бизнес. И поддерживать его неправильно», — сказала она.

