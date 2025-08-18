На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спасти жизнь»: россиянам порекомендовали брать собак из приютов

Совладелец центра «Медвет»: заводчиков питомцев не стоит поддерживать из-за ужасных условий
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Разведение собак и других питомцев – это жестокий бизнес. Бывают хорошие заводчики, но часто встречаются те, кто плодит животных в ужасных условиях, заявила «Газете.Ru» совладелец реабилитационного центра для животных «Медвет» Виктория.

«Кому-то лучше взять из приюта, а кому-то лучше взять у заводчика — зависит от того, чего именно хочет человек. Кто-то — условно, я утрирую, — хочет купить породистую собаку и понтоваться ей. И для него, безусловно, лучше купить породистую — ради определенных особенностей или внешнего вида. Тут очень тонко, если меня спросить, я бы всегда выбрала из приюта — там прекрасные создания, чудеснейшие, они ничем не отличаются от породистых», — сказала она.

Виктория также объяснила, почему стоит выбрать собаку из приюта.

«Лучше взять из приюта — будет спасена жизнь. Очень многие, 70-80% собак, из приютов не выходят. Там условия жизни сомнительные. Забрать собаку из приюта – это уже априори спасти жизнь. Что касается заводчиков — бывают на свете хорошие заводчики, я не спорю, но очень часто это какие-то разведенцы, которые плодят животных в ужасных условиях. Это жестокий бизнес. И поддерживать его неправильно», — сказала она.

