Россиянам объяснили, почему не нужно бояться заводить собаку-инвалида

Собаки-инвалиды являются абсолютно полноценными и ничем не отличаются от других питомцев – люди заблуждаются, когда думают, что их нужно усыпить. Бояться заводить собак с инвалидностью не стоит, объяснила «Газете.Ru» совладелец реабилитационного центра для животных «Медвет» Виктория.

«Людям обычно кажется, что надо изменить всю свою жизнь [из-за такого питомца]. [Некоторые думают, что] придется сидеть с ними дома, и они будут страдать, и так далее — это не так. Свою жизнь ломать и менять не надо, я живу с такими собаками уже много лет. Отличие [собак-инвалидов] – у них отсутствует самостоятельное мочеиспускание. Это делается руками человека, занимает 30 секунд на пеленочку — и все, это вообще не сложно. [Еще им] надо на коляске выйти на улицу. Дома они бегают без колясок, больше отличий нет никаких», — сказала она.

Виктория подчеркнула, что сложности надуманны людьми, животные же на них внимания не обращают.

«Они не живут в прошлом, не сравнивают. «Ой, я мог раньше ходить, а сейчас не могу, какой кошмар». Они живут в настоящем, если им хорошо — никто не обижает, животное живет в тепле, его кормят и любят – [пес] не думает, какое количество лап работает. Ему все равно, он бежит. У них в психологии отсутствует [сравнение с прошлым и другими животными]», — сказала она.

