На острове Шумшу воссоздали штурм времен Второй мировой войны

Более 150 человек поучаствовали в военной реконструкции на острове Шумшу

В Сахалинской области на острове Шумшу 18 августа провели военно-историческую реконструкцию «Штурм острова Шумшу». Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Сахалинской области.

Мероприятие посвящено 80-летию Курильской десантной операции 1945 года. В нем участвовали более 150 реконструкторов из разных регионов России, а также представители Республики Беларусь и Китая.

«На острове Шумшу состоялась первая военно-историческая экспедиция. Мы собрали коллектив единомышленников, который проявил себя с лучшей стороны, и мероприятие прошло на высшем уровне», — отметил один из организаторов мероприятия, председатель Координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

Реконструкция высадки передового десанта и боя с японской стороной прошла в историческом месте близ мыса Курбатова. Первым этапом стал показ высадки десанта, где был задействован взвод морской пехоты Тихоокеанского флота. Участники использовали форму и вооружение периода 1945 года. Затем зрители наблюдали за штурмом укреплений, воссозданным реконструкторами, обладающими хорошей физической подготовкой и опытом участия в подобных мероприятиях.

Кроме того, особое внимание было уделено подвигу передового отряда Шутова, сломившего сопротивление противника, а также героизму старшины Николая Вилкова и матроса Петра Ильичева, закрывших своими телами амбразуры вражеского дзота.

После завершения реконструкции гости смогли посетить исторический лагерь Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Там были представлены полевой быт солдат и командиров, а также работа политического отдела. На протяжении всего времени пребывания реконструкторов на острове проводились культурные мероприятия, конкурсы самодеятельности и работы по поддержанию дисциплины. Лагерь также включал зону реконструкторов японской императорской армии.