Отчим систематически избивал ребенка и отправился в колонию строгого режима

В Курганской области осудили отчима, который систематически избивал ребенка

В Курганской области отчима, который систематически избивал ребенка, отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в Далматовском муниципальном округе. В ходе разбирательства выяснилось, что отчим ребенка в ходе совместного проживания неоднократно наносил побои несовершеннолетнему. Установлено пять эпизодов насилия, причинявших физические и нравственные страдания.

Далматовский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего ребенка. Ему назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее на Камчатке мать получила четыре года колонии за издевательства над дочерью.