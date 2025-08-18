На Камчатке мать получила четыре года колонии за издевательства над дочерью

В Елизово огласили приговор местной жительнице, которая полгода истязала семилетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, 44-летняя обвиняемая с марта по сентябрь 2023 года издевалась над своей малолетней дочерью. Женщина избивала и оскорбляла ребенка, оставляла ее без присмотра и лишила пищи.

Не выдержав насилия, ребенок сбежал из дома через окно. В настоящее время девочка проживает в семье опекунов. В отношении матери было возбуждено уголовное дело об истязании, приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Кургане мать получила три года колонии за истязание дочери.