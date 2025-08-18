На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке мать получила четыре года колонии за издевательства над дочерью

На Камчатке мать осудили за истязания дочери
close
Depositphotos

В Елизово огласили приговор местной жительнице, которая полгода истязала семилетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, 44-летняя обвиняемая с марта по сентябрь 2023 года издевалась над своей малолетней дочерью. Женщина избивала и оскорбляла ребенка, оставляла ее без присмотра и лишила пищи.

Не выдержав насилия, ребенок сбежал из дома через окно. В настоящее время девочка проживает в семье опекунов. В отношении матери было возбуждено уголовное дело об истязании, приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Кургане мать получила три года колонии за истязание дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами